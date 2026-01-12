Fiorentina, Vanoli concede 2 giorni liberi. Poi si pensa al Bologna

Paolo Vanoli ha fissato la ripresa degli allenamenti per la mattinata di mercoledì. La Fiorentina potrà godere da oggi di due giornate di riposo, per smaltire le tossine accumulate nell'ultima settimana (i viola arrivano da 5 punti in 3 gare, con anche il turno infrasettimanale disputato con la Lazio) e preparare al meglio il terzo big match consecutivo di gennaio, quello di domenica al Dall'Ara col Bologna, che peraltro giovedì sarà impegnato a Verona nel recupero della 16ª giornata (saltata per la Supercoppa).