CorSport: “La vecchia Fiorentina l’avrebbe persa. Questa è una squadra diversa”

Il Corriere dello Sport su Fiorentina-Milan

Redazione VN 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 06:55)

È davvero un’altra Fiorentina, al di là dei numeri (cinque punti nelle ultime tre gare, otto nelle ultime cinque). Contro il Milan i viola sono stati raggiunti solo nel finale, dopo aver messo seriamente in difficoltà i rossoneri e aver persino rischiato di vincerla due volte: prima con il gol di Comuzzo a metà ripresa, poi nel recupero con le occasioni di Brescianini e Kean. Condizione atletica, organizzazione di gioco e soprattutto determinazione raccontano una squadra profondamente diversa rispetto a poche settimane fa: la “vecchia” Fiorentina questa partita probabilmente l’avrebbe persa.

Il Milan ha avuto il suo momento nella fase centrale del primo tempo, guidato da un Pulisic brillante ma impreciso. Due grandi occasioni costruite con Fullkrug, un colpo di testa di Gabbia e un altro tentativo dell’americano hanno fatto correre brividi alla difesa viola, ma De Gea ha tenuto a galla i suoi. Lì la partita sembrava girare secondo il piano di Allegri, ma gli errori sotto porta hanno spento l’inerzia rossonera, che da quel momento ha faticato a trovare soluzioni pulite contro la pressione e l’intensità della Fiorentina.

Dalla fine del primo tempo in poi è salita l’onda viola. La squadra di Vanoli ha preso campo e fiducia, dominando l’avvio di ripresa fino al meritato vantaggio firmato da Comuzzo su calcio d’angolo. Nel finale, i cambi di Allegri e il passaggio al 4-3-3 hanno prodotto il pari di Nkunku, ma non hanno spento lo spirito della Fiorentina, ancora pericolosa fino all’ultimo secondo. La traversa di Brescianini e la parata di Maignan su Kean hanno chiuso la gara tra applausi e rimpianti, ma con una certezza: questa Fiorentina ha finalmente una fisionomia chiara e credibile. Lo scrive il Corriere dello Sport.