CorFio ci crede: “Inizia un nuovo campionato. Questa Fiorentina ce la può fare”

Secondo il Corriere Fiorentino questa Fiorentina può centrare la salvezza

Redazione VN 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 06:43)

Il pareggio col Milan lascia alla Fiorentina un rimpianto enorme, mitigato però dal riconoscimento della propria tifoseria: quel “Vi vogliamo così” della curva pesa più di mille analisi. La squadra è ancora terzultima e continua a sprecare occasioni(sono 20 i punti persi da situazioni di vantaggio), ma se il livello di prestazioni resterà questo, alla lunga i viola hanno le qualità per tirarsi fuori dai guai. Il problema è il tempo che passa e il peso psicologico di ogni occasione mancata.

Nonostante la rabbia per un’altra vittoria sfuggita nel finale, emerge una consapevolezza nuova: questa Fiorentina può farcela. Il secondo tempo contro un Milan irriconoscibile, anche per via del turnover di Allegri, è stato il migliore della stagione e ha mostrato una squadra viva, organizzata e sicura delle proprie idee. Alla delusione per i due punti persi si contrappone dunque la sensazione, forse più importante, di aver finalmente imboccato una strada diversa.

Vanoli, dal canto suo, ha dato continuità: formazione praticamente identica a quella vista a Roma, pochi cambi e fiducia negli equilibri trovati. La scelta ha pagato, almeno nell’impianto della gara: Fiorentina aggressiva, pronta a ripartire e capace di colpire con Comuzzo proprio mentre il Milan stava inserendo i suoi uomini migliori. L’ennesimo rimpianto resta, ma cresce la percezione che questo possa essere davvero l’inizio di un nuovo campionato per i viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.