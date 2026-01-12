Viola News
Gazzetta dello Sport

Gazzetta su Fagioli: “Si lascia cadere ma l’arbitro non abbocca. Una stupidata”

La Gazzetta dello Sport su Nicolò Fagioli
La Gazzetta dello Sport si sofferma sul gol del Milan, nato da un errore di Nicolò Fagioli in mezzo al campo. Il noto quotidiano lo definisce una "stupidata":

Fagioli ha macchiato la sua luccicante prestazione con una stupidata: pressato da Saelemaekers si è lasciato cadere, però l'arbitro non ha abboccato e il Milan è filato verso l'1-1 sull'asse Fofana-Nkunku. Un Milan sano avrebbe cercato la vittoria, questo Milan incerto ha rischiato di andare sotto al 95': traversa di Brescianini e"poi Kean sciupone davanti a Maignan. Un gigantesco doppio "fiuuu", per citare un'espressione allegriana. Serve una strambata, un colpo d'ala, e un 4-3-3 con tridente Pulisic-Fullkrug-Leao può essere una ventata di aria fresca. Il Milan deve invertire la tendenza. Ha soltanto il campionato, può permettersi di far giocare i migliori, sempre.

