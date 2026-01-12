Nazione: “Fiorentina, sottoscrivi un abbonamento con la Fortuna. Che peccato!”

La Nazione commenta Fiorentina-Milan

Redazione VN 12 gennaio 2026 (modifica il 12 gennaio 2026 | 06:38)

La Fiorentina vive giorni di grande frustrazione, con quattro punti sfumati oltre il 90’ in appena cinque giorni contro Lazio e Milan. Episodi che chiamano in causa la Fortuna, quella con la “F” maiuscola, perché arrivano al termine di partite in cui la squadra viola ha mostrato segnali evidenti di risveglio, intensità e qualità di gioco. Contro il Milan, come già all’Olimpico, il rammarico è doppio: buone prestazioni, zero premi.

La gara contro i rossoneri si apre su binari equilibrati. La Fiorentina è vivace, con Gudmundsson ispirato ma impreciso sotto porta, mentre il Milan si affida soprattutto alle combinazioni di Pulisic e a qualche incursione isolata. De Gea risponde sempre presente e la squadra di Vanoli sorprende per l’assetto tattico, con Parisi costantemente proiettato in avanti. Il primo tempo si chiude senza reti e con l’espulsione, giudicata eccessiva, dello stesso Vanoli per proteste.

Nella ripresa la Fiorentina cresce ulteriormente: pressing alto, buone trame e atteggiamento coraggioso. Il vantaggio arriva al 20’ grazie a Comuzzo, efficace da centravanti su corner. Il Milan barcolla e Allegri corre ai ripari inserendo i big, ma la Viola non si abbassa e continua a cercare il raddoppio. Poi, al 90’, la beffa: Nkunku firma l’1-1 e, poco dopo, la traversa di Brescianini chiude la serata tra rabbia e rimpianti. Una squadra in crescita, ma ancora senza fortuna. Lo scrive la Nazione.