Miretti, niente Fiorentina. Il papà: “A gennaio non si muove da Torino”

Fabio Miretti non si muoverà da Torino, parola del papà. Con Spalletti è diventato importante
Redazione VN

Fabio Miretti nelle scorse settimane era stato accostato alla Fiorentina. Il centrocampista della Juventus con l'arrivo di Spalletti è diventato un elemento importante per il tecnico di Certaldo. Il papà del giocatore ha parlato a Tuttosport. Le sue parole sul futuro del centrocampista:

"A gennaio non penso che si muova, lui non vuole andare via. Ci sono tante voci, ma nulla di realmente concreto. Spalletti è contentissimo, gli dispiace persino se Fabio gioca poco. Ma ci crede ed è già importante. Se non avesse fatto un minuto, sarebbe un altro discorso, ma ora sta crescendo per cui non avrebbe senso andare via adesso, almeno dal suo punto di vista."

