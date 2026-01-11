Vanoli e il tabù big. Tuttosport: “Serve un colpaccio che manca da marzo”

La Fiorentina non riesce a battere una big da marzo 2025 e da allora è entrata in un buco nero. Anche Vanoli cerca uno scalpo illustre.

La Fiorentina, Vanoli e quello'"allergia" alle big. Alla guida del Torino, infatti, il tecnico riuscì a battere proprio il Milan come unica grade del campionato nel febbraio scorso e ad oggi resta l'unico scalpo illustre in massima serie. Ma pure per la Fiorentina le cose non vanno meglio. In questo complicato campionato, i viola hanno infatti pareggiato solo con la Juventus 1-1, poi buio assoluto .

Colpaccio cercasi

Sembrano già lontanissimi i tempi di Fiorentina-Juventus 3-0 al Franchi, ma era solo il 16 marzo 2025. Poi il mondo si è capovolto. Come scrive Tuttosport, "è un esamone che vale due lauree, superarlo darebbe uno slancio pazzesco alla classifica e al morale". Qualche segnale c'è effettivamente stato, ma servirà il massimo contro una squadra ancora imbattuta in trasferta.