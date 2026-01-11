I mille spunti di Fiorentina-Milan: rivalsa, continuità e voglia di vincere

Fiorentina-Milan porta con sé tanti spunti: i viola iniziano un girone di andata che dovrà essere diverso, ma è una sfida che ha fascino.

Fiorentina-Milan è una sfida che dice e pretende tanto. Dallo spettacolo, dalle forze in campo, dalla qualità. L'assenza (almeno dal 1') di Modric in casa rossonera toglie fascino alla sfida in mediana con Fagioli, ma i viola devono approfittarne. Trovare un mini-ruolino da tre risultati utili consecutivi sarebbe fondamentale, un piccolo segnale in un momento delicato. Come scrive Repubblica, parola d'ordine continuità. Non solo, c'è anche lo stimolo di aprire il girone di ritorno con un inizio interessante, visto che la seconda parte di campionato dovrà per forza essere diversa. Volete altro? Pure spirito di rivalsa, visto che all'andata ci fu il "famoso" episodio Parisi-Gimenez con annesso rigorino concesso. Ma il passato è passato.