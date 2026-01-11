Kean davanti e le certezze. Vanoli dà fiducia a chi sta dando garanzie

Fra campo e mercato. È nelle stanze del Viola Park che si decidono le prossime mosse di casa Fiorentina, sia sul campo che sul mercato. Il doppio fronte - scrive Repubblica - è apertissimo e intanto contro il Milan si spera di portare un po' di ossigeno nei polmoni della classifica. Vanoli è concentratissimo e pensa alla continuità del 4-4-2 già visto contro Cremonese e Lazio. Il mercato ha portato già in dote Solomon (che spera in una maglia dall'inizio) e Brescianini, che andrà in panchina.
Kean torna titolare nell'attacco della Fiorentina, per il resto Vanoli darà spazio a chi ha dato maggiori garanzie fin qui.
Davanti ci sarà Kean di nuovo dall'inizio, con conferme in blocco: Dodo, Pongracic, Comuzzo e Gosens in difesa. Fagioli e Mandragora in mediana, con Parisi e probabilmente Solomon in fascia e Gudmundsson a supporto dell'attaccante azzurro. Giro di boa, si ricomincia.
