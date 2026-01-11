Nazione: “Vanoli cambia modulo e schiera Solomon dal 1′ minuto”

Manor Solomon potrebbe essere la sorpresa nell’undici iniziale della Fiorentina contro il Milan. L’esterno israeliano, reduce da spezzoni molto positivi contro Cremonese e Lazio, appare pronto per il debutto da titolare, anche in virtù della necessità di ruotare la rosa alla terza partita della settimana. La sfida con un Milan apparso affaticato e atteso da un imminente recupero potrebbe offrire a Vanoli l’occasione per sperimentare soluzioni nuove, a partire proprio dall’impiego dell’ex Tottenham dal primo minuto.

La difesa a quattro resta un punto fermo del progetto tecnico, ma dalla mediana in avanti non sono esclusi aggiustamenti tattici. Oggi potrebbe tornare protagonista il 4-2-3-1, finora visto solo a tratti, capace di trasformarsi in fase difensiva in un 4-4-2 più equilibrato. Davanti a De Gea verrebbe confermato il quartetto difensivo di Roma, con Dodô e Gosens sugli esterni e Comuzzo e Pongracic al centro, mentre in mezzo al campo agirebbero Fagioli e Mandragora, con Ndour escluso dopo il calo mostrato all’Olimpico.