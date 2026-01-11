Vanoli è chiamato a sciogliere un dubbio chiave: dare continuità all’assetto che ha fruttato quattro punti nelle ultime due gare, un risultato mai ottenuto finora in questa stagione, oppure inserire subito i nuovi arrivati, Brescianini e Solomon. L’esterno israeliano ha già mostrato segnali incoraggianti nei brevi ingressi contro Cremonese e Lazio e spinge per una maglia da titolare, mentre Brescianini, pur avendo solo due allenamenti con il gruppo, ha dato buone garanzie fisiche. A incidere sulle scelte c’è anche il calendario fitto, con la terza partita in sette giorni che rende probabili alcune rotazioni.
CorSport sicuro: “Vanoli schiererà titolari sia Brescianini che Solomon”
Le prime mosse sembrano indirizzate: Kean è pronto a riprendersi il posto al centro dell’attacco al posto di Piccoli, mentre Ndour dovrebbe partire dalla panchina dopo il calo evidenziato nelle ultime uscite. In mezzo al campo salgono le quotazioni di Sohm, in ballottaggio con Brescianini – al momento favorito – per affiancare Mandragora, con Fagioli confermato vertice basso in un 4-1-4-1. Dzeko, allenatosi a parte e ormai in uscita, non rientra tra le opzioni a gara in corso, mentre la difesa dovrebbe essere confermata rispetto alla sfida dell’Olimpico.
Resta aperto il duello sulla fascia tra Solomon e Parisi, con quest’ultimo apparso affaticato nell’ultima gara. In ogni caso servirà una Fiorentina più propositiva rispetto a quella vista contro la Lazio, sostenuta anche dal calore del Franchi. Lo stadio, nella parte agibile, si avvia verso il tutto esaurito, con circa ventiduemila tifosi pronti a spingere i viola alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo. Lo scrive Il Corriere dello Sport.
