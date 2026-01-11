CorSport sicuro: “Vanoli schiererà titolari sia Brescianini che Solomon”

Vanoli è chiamato a sciogliere un dubbio chiave: dare continuità all’assetto che ha fruttato quattro punti nelle ultime due gare, un risultato mai ottenuto finora in questa stagione, oppure inserire subito i nuovi arrivati, Brescianini e Solomon. L’esterno israeliano ha già mostrato segnali incoraggianti nei brevi ingressi contro Cremonese e Lazio e spinge per una maglia da titolare, mentre Brescianini, pur avendo solo due allenamenti con il gruppo, ha dato buone garanzie fisiche. A incidere sulle scelte c’è anche il calendario fitto, con la terza partita in sette giorni che rende probabili alcune rotazioni.