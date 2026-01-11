Milan, probabile formazione: Leao va in panchina, De Winter per Tomori

Massimiliano Allegri deve fare di necessità virtù per la partita contro la Fiorentina. Il tecnico rossonero, infatti, ha diverse assenze pesanti per la trasferta del Franchi e spera in qualche modo di poter limitare i danni. Certa ad esempio l'assenza dello squalificato Tomori in difesa, con De Winter a prenderne il posto nel pacchetto con Gabbia e Pavlovic. In mezzo al campo pesa l'assenza di Modric, con Jashari che ne farà le veci e Loftus-Cheek con Rabiot ai suoi lati. Per il Corriere dello Sport ci sarà invece Ricci in luogo dell'ex Chelsea. In corsia spazio a Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra: La Gazzetta dello Sport schiera invece Estupinan come unica variazione. Pure in attacco si respirano novità, perché accanto a Pulisic si vedrà Füllkrug dal 1' al posto di un Leao non al meglio. Prima da titolare per il tedesco arrivato nel mercato invernale.