Qui Milan, niente Fiorentina per Tomori. Ma Allegri recupera un attaccante

Il Milan tornerà oggi ad allenarsi in vista della trasferta di domenica alle 15 al Franchi di Firenze, ma Allegri dovrà fare i conti con un’assenza pesante in difesa. Tomori sarà infatti squalificato: dopo il rigore fallito da Stanciu nel finale contro il Genoa, l’inglese ha esultato in modo ritenuto eccessivo dall’arbitro Mariani, che gli ha mostrato il cartellino giallo. Essendo diffidato, il centrale rossonero salterà una giornata e rientrerà nel recupero di giovedì 15 a Como contro la squadra di Fabregas. Al suo posto, contro la Fiorentina, è pronto De Winter, che agirà sul centro-destra completando il terzetto con Gabbia e Pavlovic.
Buone notizie, invece, potrebbero arrivare dal reparto offensivo. Nkunku punta a tornare tra i convocati dopo aver saltato la sfida con il Verona e le prime due gare del 2026 contro Cagliari e Genoa a causa di un pestone al piede. Se oggi aumenterà i carichi di lavoro e domani prenderà parte alla rifinitura, Allegri potrebbe portarlo almeno in panchina a Firenze, anche perché le alternative davanti sono ridotte. Ne scrive oggi gazzetta.it.
