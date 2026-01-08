Guido Angelozzi, ds del Cagliari, ha parlato del mercato dei sardi ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Cremonese. Ecco le sue parole su Nicolussi Caviglia:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Ds Cagliari conferma: “Sì, stiamo seguendo Nicolussi Caviglia. Ma non è l’unico”
altre news
Ds Cagliari conferma: “Sì, stiamo seguendo Nicolussi Caviglia. Ma non è l’unico”
Angelozzi su Caviglia
Nicolussi Caviglia e Lovric sono due giocatori che stiamo seguendo. Non ci sono solo loro, abbiamo anche altre alternative. Ci serve un centrocampista e stiamo ragionando anche insieme al mister.
© RIPRODUZIONE RISERVATA