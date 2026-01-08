Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Ds Cagliari conferma: “Sì, stiamo seguendo Nicolussi Caviglia. Ma non è l’unico”

altre news

Ds Cagliari conferma: “Sì, stiamo seguendo Nicolussi Caviglia. Ma non è l’unico”

Ds Cagliari conferma: “Sì, stiamo seguendo Nicolussi Caviglia. Ma non è l’unico” - immagine 1
Angelozzi su Caviglia
Redazione VN

Guido Angelozzi, ds del Cagliari, ha parlato del mercato dei sardi ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Cremonese. Ecco le sue parole su Nicolussi Caviglia:

Nicolussi Caviglia e Lovric sono due giocatori che stiamo seguendo. Non ci sono solo loro, abbiamo anche altre alternative. Ci serve un centrocampista e stiamo ragionando anche insieme al mister.

Leggi anche
Ratkov, il nuovo attaccante di Sarri: “Fiorentina? Noi abbiamo giocato meglio”
Tudor, mossa per il futuro? Risolto il suo contratto con la Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA