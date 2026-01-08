Addio Nicolussi Caviglia, il Venezia si mette di traverso. E la Fiorentina attende

Marco Brescianini arriva, Nicolussi Caviglia parte . Il centrocampista italiano è arrivato dal Venezia in prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento del 50% delle presenze. Traguardo che, al momento, non è ancora stato raggiunto, mantenendo aperta la situazione contrattuale del classe 2000.

Secondo quanto riportato da triventogoal.it, sul centrocampista si è mosso anche il Cagliari, che avrebbe presentato un’offerta di prestito oneroso da circa mezzo milione con diritto di riscatto fissato tra i 4 e i 5 milioni. Proposta però respinta immediatamente dal club veneto.