Marco Brescianini arriva, Nicolussi Caviglia parte. Il centrocampista italiano è arrivato dal Venezia in prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento del 50% delle presenze. Traguardo che, al momento, non è ancora stato raggiunto, mantenendo aperta la situazione contrattuale del classe 2000.
Addio Nicolussi Caviglia, il Venezia si mette di traverso. E la Fiorentina attende
Cosa manca per l'addio di Nicolussi Caviglia?
Proprio questo scenario rende il giocatore di nuovo molto appetibile per il Venezia, che segue con attenzione l’evolversi della sua stagione a Firenze. Il futuro di Nicolussi Caviglia resta quindi incerto, anche alla luce dei nuovi equilibri a centrocampo.
Secondo quanto riportato da triventogoal.it, sul centrocampista si è mosso anche il Cagliari, che avrebbe presentato un’offerta di prestito oneroso da circa mezzo milione con diritto di riscatto fissato tra i 4 e i 5 milioni. Proposta però respinta immediatamente dal club veneto.
