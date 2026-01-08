Addio Nicolussi Caviglia, il Venezia si mette di traverso. E la Fiorentina attende

Viola News
Cosa manca per l'addio di Nicolussi Caviglia?
Marco Brescianini arriva, Nicolussi Caviglia parte. Il centrocampista italiano è arrivato dal Venezia in prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento del 50% delle presenze. Traguardo che, al momento, non è ancora stato raggiunto, mantenendo aperta la situazione contrattuale del classe 2000.

Proprio questo scenario rende il giocatore di nuovo molto appetibile per il Venezia, che segue con attenzione l’evolversi della sua stagione a Firenze. Il futuro di Nicolussi Caviglia resta quindi incerto, anche alla luce dei nuovi equilibri a centrocampo.

Secondo quanto riportato da triventogoal.it, sul centrocampista si è mosso anche il Cagliari, che avrebbe presentato un’offerta di prestito oneroso da circa mezzo milione con diritto di riscatto fissato tra i 4 e i 5 milioni. Proposta però respinta immediatamente dal club veneto.

