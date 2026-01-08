Domani il giorno di Brescianini alla Fiorentina: quando arriva al VP

Domani sarà il giorno di Marco Brescianini alla Fiorentina . Il centrocampista dell'Atalanta passa al club di Rocco Commisso in prestito con un diritto di riscatto fissato a 10 mln, che diventa obbligo con la salvezza della squadra.

L'ex Frosinone sarà a Firenze nella mattinata di domani per visite di rito e firma. Poi sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore viola. Brescianini si va a unire a Manor Solomon, come secondo acquisto dell'era Paratici.