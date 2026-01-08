Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Domani il giorno di Brescianini alla Fiorentina: quando arriva al VP

calciomercato

Domani il giorno di Brescianini alla Fiorentina: quando arriva al VP

Domani il giorno di Brescianini alla Fiorentina: quando arriva al VP - immagine 1
Domani l'arrivo di Marco Brescianini alla Fiorentina
Redazione VN

Domani sarà il giorno di Marco Brescianini alla Fiorentina. Il centrocampista dell'Atalanta passa al club di Rocco Commisso in prestito con un diritto di riscatto fissato a 10 mln, che diventa obbligo con la salvezza della squadra.

L'ex Frosinone sarà a Firenze nella mattinata di domani per visite di rito e firma. Poi sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore viola. Brescianini si va a unire a Manor Solomon, come secondo acquisto dell'era Paratici.

Leggi anche
VN – Dzeko sempre più lontano da Firenze: si scalda la pista estera
VN – La lista dei partenti si allunga: anche Christian Kouamé può andare

© RIPRODUZIONE RISERVATA