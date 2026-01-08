Viola News

Marco Brescianini

Marco Brescianini

Marco Brescianini

4 Centrocampista

Nazionalità:
Italia
Età:
26 (20 January 2000)
Altezza:
1.89 m
Peso:
85 kg
Piedi:
Sinistro
Valore di mercato:
10 mln
Profilo
Centrocampista di doti principalmente offensive, è impiegabile sia come mezz'ala (in un centrocampo a tre), sia come centrale (in un centrocampo a due). Brescianini è nato a Calcinate in provincia di Bergamo ed è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan, in cui aveva fatto il suo ingresso all'età di otto anni. Ha debuttato per i rossoneri all'età di 20 anni per poi andare a giocare in diverse formazioni fino all'approdo ormai certo alla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. Il suo contratto con l'Atalanta scade in 30 giugno 2029. il suo agente è GR Sports di Milano.

Heat map 2024/25

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2019/20 Milan A 1 0 1 0
2020/21 V. Entella B 29 2 CI 2 0 31 2
2021/22 Monza B 5 0 CI 1 0 6 0
2022/23 Cosenza B 39 3 39 3
2023/24 Frosinone A 36 4 CI 4 0 40 4
2024/25 Atalanta A 29 4 CI 2 1 UCL 6 1 SI 1 0 38 6
lug-dic 2025 Atalanta A 9 1 CI 1 0 UCL 2 0 12 1
gen-lug 2026 Fiorentina A 18 1 CI 1 0 19 1
2026/27 Fiorentina A CI 1 0 1 0

Carriera Nazionale

Italia
Stagione Competizione Presenze Reti
2024/25 Nations League 2 0
2021/22 Europeo Under 21 1 0