A Trigoria è tornato il clima di fiducia: Giacomo Raspadori è ormai vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma dopo il rilancio decisivo della proprietà Friedkin. L’attaccante rappresenta però solo uno dei rinforzi previsti per la squadra di Gasperini.
Roma scatenata, non solo Raspadori: acquisto da 38mln per Gasperini
Il tecnico giallorosso è stato infatti rassicurato anche sulla pista che porta a Joshua Zirkzee. Il direttore sportivo Massara intensificherà il pressing nei prossimi giorni, forte della volontà dell’attaccante olandese di tornare in Italia, nonostante i recenti cambiamenti in casa Manchester United. Tra Roma e United esiste già un accordo di massima per un prestito con riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League, per una cifra intorno ai 38 milioni.
Massara ha avuto nuovi contatti con l’entourage di Zirkzee, pronto a rispettare gli accordi impostati nelle scorse settimane: sul tavolo c’è un contratto fino al 2030 da circa 3,5 milioni a stagione. Il classe 2001 vuole rilanciarsi anche in ottica Mondiale, ma la situazione di instabilità allo United, legata soprattutto alla scelta del nuovo allenatore, continua a rallentare le operazioni di mercato, comprese quelle già ben avviate. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
