Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida con il Milan. Ecco le sue parole:
È cambiato lo spirito rispetto a un mese fa, abbiamo iniziato la gara bene poi ci sta soffrire con il Milan. Peccato prendere il gol nel recupero, ma la traversa di Brescianini mostra la reazione nostra. Oggi non abbiamo calato la concentrazione, il gol loro è una grande azione. Siamo rimasti in partita fino alla fine, dobbiamo continuare così. Ringrazio Vanoli per la fiducia, mi trovo bene con Gudmundsson, siamo complementari. Stiamo lavorando bene tutti, abbiamo trovato l'assetto giusto. Possiamo fare grandi cosi da qui in avanti, possiamo risalire la classifica. Stiamo meglio fisicamente, abbiamo gamba in tutti i reparti. I sostituti ci danno sempre una grande mano, siamo un grande gruppo
