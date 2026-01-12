Ernesto Poesio, soffermandosi sulla partita tra la Fiorentina e il Milan, propone un'idea di formazione per il futuro. Chissà, magari Vanoli ci sta già pensando. Ecco le sue parole al Corriere Fiorentino:
Corriere Fiorentino
Poesio propone: “Per il futuro, tridente Solomon, Kean e Gud è più che fattibile”
"L’impressione è che in partite con avversari meno blasonati il tridente con l’israeliano, Kean e Gudmundsson possa rappresentare più di un’opzione a partita in corso"
Di sicuro la Fiorentina che ha iniziato il girone di ritorno continua a dare segnali incoraggianti. A partire dall’intensità così differente rispetto al passo lentissimo del girone di andata fino alla continuità di due giocatori su cui molte speranze a inizio anno erano state riposte: Fagioli e Gudmundsson. Tanto erano mancati nella prima disastrosa parte di stagione, tanto nelle ultime settimane i loro miglioramenti hanno fatto crescere la squadra. Due pedine fondamentali che alzano la qualità e regalano quell’imprevedibilità di cui la Fiorentina ha così bisogno. Sembra in grado di dare una mano in questo senso anche Solomon, ancora poco impiegato (come minutaggio) da Vanoli, ma decisamente elettrico. L’impressione è che in partite con avversari meno blasonati il tridente con l’israeliano, Kean e Gudmundsson possa rappresentare più di un’opzione a partita in corso.
