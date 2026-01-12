La Gazzetta dello Sport analizza le difficoltà del Milan nella sfida contro la Fiorentina. Un pareggio che va stretto alla squadra di Vanoli:
Gazzetta: “Per fortuna del Milan, Gudmundsson non aveva il piede ispirato”
Gudmundsson grazia più volte il Milan
Da quella parte, complice il rientro di Gosens, la Fiorentina ha spinto a tutta. Saelemaekers combatteva da solo contro Gosens e Gudmundssson, anche perché De Winter usciva di rado a contrastare l'islandese. Per fortuna del Milan, Gudmundsson non aveva il piede ispirato e si è speso male diverse possibilità di incidere. A centrocampo Fagioli ha rubato gli occhi più di quanto abbia fatto Ricci. Nella prima frazione, la Fiorentina non ha creato molto, la palla gol più ghiotta l'ha avuta Ndour, ma il suo colpo di testa, su un cross di Parisi, è stato debole e "sporco". Il Milan non è riuscito a monetizzare la superiorità nel controllo e nelle conclusichi. Inevitabile guardare a Modric, Rabiot e Leao seduti in panchina.
