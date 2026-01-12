Nazione: “Cercasi Kean disperatamente. A Vanoli manca il suo centravanti”

Alla Fiorentina manca disperatamente Moise Kean. Non solo i suoi gol, ma proprio il suo peso specifico in campo. Dall’inizio della stagione, al netto di pochi lampi, è venuto meno il centravanti capace di trascinare la squadra, quello che lo scorso anno aveva fatto correre e sognare Firenze. Anche contro il Milan la prestazione di Kean è stata lontanissima dalle attese di tifosi e allenatore.