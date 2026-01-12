Zoff ricorda: “Io salvai la Fiorentina, questi ragazzi hanno tutto per farcela”

L'investitura di Dino Zoff: l'ex portiere della Nazionale è convinto che la Fiorentina abbia i mezzi per risalire la china e uscire dalle zone basse della classifica

Non è un parere qualunque quello di Dino Zoff. L'ex portiere della Nazionale e leggenda del calcio mondiale ha concesso un'intervista a Tuttosport in cui, tra ricordi e riflessioni sul calcio moderno, ha dedicato un pensiero speciale alla Fiorentina.

Perché smettere dopo Firenze? C’entra in parte la deriva che ha preso il calcio? — "In realtà no, ho sempre combattuto per difendere le mie idee. Semplicemente ritenevo che dopo 20 anni di calcio giocato e diversi in panchina quel capitolo della mia vita si fosse chiuso da sé".

Zoff, che ha chiuso la sua carriera nel calcio proprio a Firenze nel 2005 (centrando una salvezza al cardiopalma), ha analizzato il momento critico della squadra di Vanoli con il consueto equilibrio che lo contraddistingue.

"Mi spiace per questa piazza" — Vedere la Fiorentina lottare nelle retrovie fa male a chi ha vestito i colori viola, anche se solo dalla panchina: "Mi spiace moltissimo, ovviamente, ma nello sport può capitare", ha esordito Zoff. Un’analisi lucida, priva di allarmismi, tipica di chi ha vissuto mille battaglie sul campo.

L'elogio a Vanoli e il precedente del 2005 — Il legame tra Zoff e la Fiorentina è indissolubile proprio grazie a una missione di salvataggio riuscita: "Quando fui chiamato alla Viola fu proprio per salvarla e alla fine ci sono riuscito". Un'impresa che, secondo il "Mito", è ampiamente alla portata del gruppo attuale, per il quale spende parole di grande stima: "Penso che questi ragazzi con Vanoli abbiano tutte le carte in regola per fare altrettanto. Staremo a vedere".