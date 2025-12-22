Ascari: “Paratici chiederà garanzie. De Gea? Anche Zoff era capitano”

"De Gea capitano? Anche Zoff era capitano nell'82', quando un portiere è un leader riconosciuto cedo che possa essere una figura affidabile per i compagni. Un'alternativa a De Gea sarebbe Gosens, ma è assente da molto tempo. Paratici è nato sotto l'ala di Beppe Marotta, è stato l'artefice di 9 Scudetti di fila. Poi l'arrivo di Ronaldo destabilizzò l'ambiente. Anche al Tottenham ha portato ottimi giocatori, è un uomo di spessore, e rispetto a Giuntoli è un prospetto che si pone in linea di continuità rispetto a Pradè. Il suo progetto non dovrebbe subire interruzioni, con 5 anni di contratto. Avendo un contratto col Tottenham chiederà sicuramente delle garanzie. La scelta mi sembra azzeccata, e salvare la categoria deve essere la priorità."