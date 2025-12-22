Viola News
Sorrentino: “L’esultanza di Kean non mi è piaciuta. Ora due scontri salvezza”

Stefano Sorrentino ha commentato il 5-1 della Fiorentina contro l'Udinese. In particolare l'esultanza di Moise Kean
La prima vittoria in campionato della Fiorentina è arrivata, dopo mesi di attesa. Un 5-1 che regala fiducia a tutto l'ambiente, in attesa della trasferta di Parma. Stefano Sorrentino ha parlato così alla Nuova Domenica Sportiva della Fiorentina:

"Vincere fa sempre bene, ma il 5-1 è un risultato troppo grande. L'Udinese è uscita completamente dalla gara dopo il rosso di Okoye, e questa vittoria non risolve i problemi della Fiorentina. Adesso arrivano due scontri diretti pesanti. Alcune esultanze non mi sono piaciute, se sei ultimo in classifica soprattutto. Il balletto di Kean era da evitare, soprattutto se indossi maglie pesanti. Se tra 5-6 partite la squadra si toglie lì allora puoi ricominciare a farlo"

