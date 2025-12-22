Bocci: “Vanoli mi sembrava finito dopo Losanna. Piccoli vive col terrore”

"Vanoli dopo Losanna mi sembrava un allenatore finito, un po' per quello che diceva, un po' per l'espressione. Non mi sembrava convinto di cambiare, ma ieri mi ha convinto, e non solo per ka difesa a 4. Parisi ieri ha fatto una grande partita, dando profondità. Se Gudmundsson gioca da Gudmundsson, e Fagioli gioca da Fagioli, la Fiorentina è un'altra squadra. Ieri si sono allineati tutti i pianeti. Non bisogna cominciare a dire che siamo guariti, servono tante riprove. Piccoli? Gli ho dato 6 perchè mi sono intenerito, ha fatto due partite una peggio dell'altra. Io Piccoli è l'uomo che è più nella fogna di tutti gli altri, vive col terrore addosso."