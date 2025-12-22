Viola News
Matri avverte: “La Fiorentina ora deve riconquistare Firenze, sarà dura”

Matri a Supernova
Le parole dell'ex attaccante gigliato
Alessandro Matri è intervenuto dagli studi di Dazn per commentare la vittoria della Fiorentina sull'Udinese dicendo anche la sua su Moise Kean e la necessità di dare una sterzata:

Quella con l'Udinese è una vittoria che dà morale e punti. Kean può continuare a fare la differenza dopo averla fatta lo scorso anno. La Fiorentina ha ritrovato qualcosa di importante ma il percorso è ancora lungo e adesso viene il difficile. E oltre alla classifica la Fiorentina deve riconquistare anche la piazza di Firenze.

