Matri avverte: “La Fiorentina ora deve riconquistare Firenze, sarà dura”

Alessandro Matri è intervenuto dagli studi di Dazn per commentare la vittoria della Fiorentina sull'Udinese dicendo anche la sua su Moise Kean e la necessità di dare una sterzata:
Le parole dell'ex attaccante gigliato
Quella con l'Udinese è una vittoria che dà morale e punti. Kean può continuare a fare la differenza dopo averla fatta lo scorso anno. La Fiorentina ha ritrovato qualcosa di importante ma il percorso è ancora lungo e adesso viene il difficile. E oltre alla classifica la Fiorentina deve riconquistare anche la piazza di Firenze.
