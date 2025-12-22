G. Galli: “Paratici? O sarà il nuovo Barone o Commisso ha deciso di vendere”

Viola News
Giovanni Galli, intervenuto a Lady Radio, ha commentato l'arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina. Ecco le sue parole:

Dare a Paratici un contratto di quattro anni e mezzo apre a due possibili interpretazioni. La prima è che Commisso abbia scelto di affidargli un ruolo simile a quello che aveva Barone, consegnandogli di fatto la guida della società. Il presidente, del resto, in questo periodo ha altre priorità e Paratici arriverebbe come dirigente con pieni poteri. La seconda ipotesi è che questa mossa rappresenti l’inizio di un percorso che porterà alla vendita del club. Quanto può conoscere davvero Commisso Paratici, su una scala da uno a dieci? Affidarsi a una figura esterna con un accordo così lungo è una scelta che sorprende. Sarebbe stato più comprensibile un rinnovo simile a Pradè, qualora avesse raggiunto risultati importanti. A mio avviso, quindi, le strade sono due: o Paratici assume il controllo operativo della Fiorentina, oppure la società gli affida la gestione di una transizione che, nel giro di qualche anno, potrebbe portare al passaggio di proprietà.

