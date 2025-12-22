Pruzzo: “Gudmundsson libero rende al massimo, Paratici un professionista”

Il successo di ieri ha dimostrato quanto sia importante avere fiducia durante una partita: tutto sembra girare meglio. Detto questo, non bisogna illudersi che ora sia tutto risolto. La squadra ha capito di non essere una fenomenale macchina da gol, ma nemmeno un team da fondo classifica

Gudmundsson è un talento ribelle. La prestazione di ieri ha mostrato ciò che è capace di fare quando è in forma, ma nulla gli impediva di esprimersi così anche prima. Se lo si limita troppo con schemi rigidi, rischi di perderlo. Credo che Vanoli adesso lo abbia finalmente compreso.