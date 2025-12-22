Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Pruzzo: “Gudmundsson libero rende al massimo, Paratici un professionista”

news viola

Pruzzo: “Gudmundsson libero rende al massimo, Paratici un professionista”

Pruzzo: “Gudmundsson libero rende al massimo, Paratici un professionista” - immagine 1
L’ex bomber commenta il successo della Fiorentina e invita a non illudersi: fiducia sì, ma serve continuità.
Redazione VN

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio per analizzare la situazione dei viola dopo il successo contro l’Udinese.

Sulla vittoria

Il successo di ieri ha dimostrato quanto sia importante avere fiducia durante una partita: tutto sembra girare meglio. Detto questo, non bisogna illudersi che ora sia tutto risolto. La squadra ha capito di non essere una fenomenale macchina da gol, ma nemmeno un team da fondo classifica

Su Gudmundsson

Gudmundsson è un talento ribelle. La prestazione di ieri ha mostrato ciò che è capace di fare quando è in forma, ma nulla gli impediva di esprimersi così anche prima. Se lo si limita troppo con schemi rigidi, rischi di perderlo. Credo che Vanoli adesso lo abbia finalmente compreso.

Su Paratici

Per quanto riguarda Paratici, non sono sorpreso del suo arrivo. È un professionista di altissimo livello, ma resta da vedere da dove inizierà a intervenire per mettere mano alla Fiorentina.

Leggi anche
Cecchi: “È tornata la speranza. Dentro la Fiorentina qualcosa è cambiato”
Matri: “Il percorso è lungo: va riconquistata la piazza, non solo la classifica”

© RIPRODUZIONE RISERVATA