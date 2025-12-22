L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio per analizzare la situazione dei viola dopo il successo contro l’Udinese.
news viola
Pruzzo: “Gudmundsson libero rende al massimo, Paratici un professionista”
Sulla vittoria
Il successo di ieri ha dimostrato quanto sia importante avere fiducia durante una partita: tutto sembra girare meglio. Detto questo, non bisogna illudersi che ora sia tutto risolto. La squadra ha capito di non essere una fenomenale macchina da gol, ma nemmeno un team da fondo classifica
Su Gudmundsson
Gudmundsson è un talento ribelle. La prestazione di ieri ha mostrato ciò che è capace di fare quando è in forma, ma nulla gli impediva di esprimersi così anche prima. Se lo si limita troppo con schemi rigidi, rischi di perderlo. Credo che Vanoli adesso lo abbia finalmente compreso.
Su Paratici
Per quanto riguarda Paratici, non sono sorpreso del suo arrivo. È un professionista di altissimo livello, ma resta da vedere da dove inizierà a intervenire per mettere mano alla Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA