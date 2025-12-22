Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Matri: “Il percorso è lungo: va riconquistata la piazza, non solo la classifica”

news viola

Matri: “Il percorso è lungo: va riconquistata la piazza, non solo la classifica”

Matri: “Il percorso è lungo: va riconquistata la piazza, non solo la classifica” - immagine 1
Le parole di Alessandro Matri sulla vittoria della Fiorentina: "Il percorso è lungo, devi riconquistare la piazza"
Redazione VN

Alessandro Matri, ex attaccante di Serie A e oggi commentatore DAZN ha commentato la prima vittoria della Fiorentina in campionato. Le sue parole:

Questa vittoria dà morale e porta punti importanti. Torna al gol Kean, che è l’attaccante chiave di questa squadra: ha fatto la differenza lo scorso anno e può farla anche in questo momento. La Fiorentina ha ritrovato qualcosa di fondamentale, ma il percorso è ancora lungo e le sfide diventeranno sempre più difficili. C’è da riconquistare la piazza non solo il posto in classifica.

[promo_web_app

Leggi anche
L’analisi: “Difesa a quattro e segnali di svolta. Paratici per restare in A”
Minotti: “Bella Fiorentina. Gud deve partire largo, Paratici per dare identità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA