Matri: “Il percorso è lungo: va riconquistata la piazza, non solo la classifica”

Alessandro Matri, ex attaccante di Serie A e oggi commentatore DAZN ha commentato la prima vittoria della Fiorentina in campionato. Le sue parole:
Questa vittoria dà morale e porta punti importanti. Torna al gol Kean, che è l’attaccante chiave di questa squadra: ha fatto la differenza lo scorso anno e può farla anche in questo momento. La Fiorentina ha ritrovato qualcosa di fondamentale, ma il percorso è ancora lungo e le sfide diventeranno sempre più difficili. C’è da riconquistare la piazza non solo il posto in classifica.
