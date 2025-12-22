L’analisi: “Difesa a quattro e segnali di svolta. Paratici per restare in A”

Il giornalista, Cristiano Piccinelli, è intervenuto a Il Pranzo con il Pentasport di Radio Bruno analizzando la prima vittoria della Fiorentina in campionato.
L'analisi di Cristiano Piccinelli sulla vittoria della Fiorentina e l'imminente arrivo di Fabio Paratici
L'espulsione è stata determinante così come lo sono tutti gli episodi nel calcio. Determinante però è stato anche l'atteggiamento diverso della Fiorentina, ma anche per la prima volta in stagione la buona sorte; quando ho visto la traversa scheggiata da mandragora e il palo di Gudmundsson ho pensato fosse l'ennesima giornata storta. Finalmente è stata data libertà assoluta ai due attaccanti di fare ciò che gli riesce meglio, e penso che specialmente in Gudmundsson si sia visto. Secondo me il passaggio alla difesa a 4 ha inciso molto, con i giocatori che ha e il loro stato di condizione non andrei a cercare altre linee tattiche. Anche perché non mi sembra che la difesa a tre abbia portato risultati positivi. A Parma mi aspetto di vedere lo stesso assetto. In caso di retrocessione sono almeno 60/70 milioni che perdi, è un salto all'indietro clamoroso dal punto di vista economico; non so che ingaggio abbia, ma anche un Fortini potrebbe essere un lusso. Anche in caso di una possibile cessione, andare in Serie B sarebbe una grave perdita. La scelta di Paratici secondo me sottolinea la voglia di restare in A; la Fiorentina deve crederci. Paratici è un uomo di calcio con grande esperienza. Ha lavorato in club importanti, è la scelta giusta e le sue conoscenze possono essere molte utili.
