Casini: “Dopo Losanna temevo per la crisi. Paratici ha influito ieri”

"La partita di Losanna aveva fatto pensare che il momento negativo fosse destinato a continuare. I 5 gol di ieri devono essere il primo passo, ma prendiamo la parte buona. Credo che le voci su Paratici abbiano motivato la squadra. Lui e Giuntoli erano grandi dirigenti, e questa operazione da un senso al calcio che la Fiorentina vuole fare. Il mercato di gennaio non potrà essere di basso livello, sia come entrate che come uscite, il lavoro non manca. Questa notizia ci deve fare ben sperare in vista del 2026. Nessuno si sarebbe immaginato di vedere la Fiorentina in quella posizione."