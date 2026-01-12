Il Corriere dello Sport fa il punto sulle cessioni in casa Fiorentina. Ecco un particolare che riguarda Mattia Viti, anche lui in uscita:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Viti via, ma dove? CorSport: “Il classe 2002 traccheggia in attesa di una cosa”
Corriere dello Sport
Viti via, ma dove? CorSport: “Il classe 2002 traccheggia in attesa di una cosa”
Il punto sulle cessioni in casa Fiorentina
Viti potrebbe trasferirsi alla Sampdoria: è la squadra più vicina al difensore di rientro al Nizza (che ne detiene il cartellino). Il classe 2002 traccheggia nella speranza che lo chiami un club di Serie A. La Samp ha chiesto informazioni anche per Kouame, al pari di Valencia e Girona. Richardson aspetta il Nizza che lo ha messo in stand by in attesa di cedere almeno un giocatore a centrocampo. Nella giornata di ieri Pablo Marí ha salutato ufficialmente la Fiorentina per trasferirsi a titolo definitivo all'Al-Hilal di Inzaghi: «Negli ultimi mesi abbiamo sofferto insieme perché nel calcio, come nella vita, non sempre le cose vanno come vorremmo. Ma conosco bene il gruppo che lascio e so quanto impegno, professionalità e dedizione ci siano da parte dei miei compagni e di tutte le persone che lavorano per questo club. Con il vostro sostegno incrollabile, la Fiorentina saprà uscire da questo momento difficile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA