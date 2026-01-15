Di Marzio: “E’ fatta per Harrison, domani l’inglese arriverà a Firenze”

Leeds e Fiorentina hanno trovato l'accordo per l'esterno mancino

Come riporta su XGianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato di Sky Sport, l'operazione relativa a Jack Harrison è praticamente arrivata a conclusione. L'esterno inglese, infatti, nella giornata di domani raggiungerà il capoluogo toscano per visite mediche e firme di rito. Dunque, Fiorentina e Leeds hanno trovato l'accordo per chiudere l'operazione, definendo un prestito a favore dei viola con diritto di riscatto. L'ex Everton, classe 1996, è il terzo acquisto di marca viola in questa finestra di mercato, dopo Solomon e Brescianini.