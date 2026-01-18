Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social FOTO – Richardson escluso, vola in Marocco per assistere alla finale di Coppa d’Africa

social

FOTO – Richardson escluso, vola in Marocco per assistere alla finale di Coppa d’Africa

Richardson
Richardson sui social si mostra sugli spalti per assistere alla finale di Coppa D'Africa, Marocco-Camerun
Redazione VN

L’assenza di Amir Richardson dalla lista dei convocati per la trasferta di Bologna non è stata un episodio isolato, ma l’ennesimo segnale di un rapporto ormai ai margini. Da settimane il centrocampista non rientra più nelle scelte tecniche della Fiorentina, una situazione che coincide con la sua volontà, ormai esplicita, di cambiare aria già in questa finestra di mercato. La destinazione preferita resta il Nizza, pista che il giocatore considera prioritaria per il prosieguo della propria carriera.

In questo contesto si inserisce anche quanto emerso oggi dai suoi canali social. Richardson ha infatti condiviso alcune immagini che lo ritraggono in Marocco, sugli spalti per assistere dal vivo alla finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Camerun. Qui di seguito la foto:

Leggi anche
Il messaggio di Ndour sui social: “Per il nostro presidente. Tutti insieme”
De Gea, dedica a Commisso: “Lottiamo per il club e chi lo ha rappresentato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA