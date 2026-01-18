FOTO – Richardson escluso, vola in Marocco per assistere alla finale di Coppa d’Africa

L’assenza di Amir Richardson dalla lista dei convocati per la trasferta di Bologna non è stata un episodio isolato, ma l’ennesimo segnale di un rapporto ormai ai margini. Da settimane il centrocampista non rientra più nelle scelte tecniche della Fiorentina, una situazione che coincide con la sua volontà, ormai esplicita, di cambiare aria già in questa finestra di mercato. La destinazione preferita resta il Nizza, pista che il giocatore considera prioritaria per il prosieguo della propria carriera.
In questo contesto si inserisce anche quanto emerso oggi dai suoi canali social. Richardson ha infatti condiviso alcune immagini che lo ritraggono in Marocco, sugli spalti per assistere dal vivo alla finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Camerun. Qui di seguito la foto:
