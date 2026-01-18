Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social De Gea, dedica a Commisso: “Lottiamo per il club e chi lo ha rappresentato”

social

De Gea, dedica a Commisso: “Lottiamo per il club e chi lo ha rappresentato”

De Gea, dedica a Commisso: “Lottiamo per il club e chi lo ha rappresentato” - immagine 1
Il post del portierone spagnolo
Redazione VN

Il portiere e capitano della Fiorentina David De Gea ha postato una carrellata di foto su Instagram dopo la vittoria per 2-0 sul Bologna, accompagnate da questa didascalia:

"Lottiamo per la storia di questo club e per chi lo ha rappresentato con il massimo del rispetto. Per te, Presidente".

Leggi anche
“Una casa, una visione e dei valori”: il grazie di Emma Severini a Rocco Commisso
Quarta su Commisso: “Dispiace non averti visto gioire insieme alla tua Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA