Il portiere e capitano della Fiorentina David De Gea ha postato una carrellata di foto su Instagram dopo la vittoria per 2-0 sul Bologna, accompagnate da questa didascalia:
De Gea, dedica a Commisso: “Lottiamo per il club e chi lo ha rappresentato”
Il post del portierone spagnolo
"Lottiamo per la storia di questo club e per chi lo ha rappresentato con il massimo del rispetto. Per te, Presidente".
