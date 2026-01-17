“Una casa, una visione e dei valori”: il grazie di Emma Severini a Rocco Commisso

Non solo la prima squadra maschile, ma tutto il mondo viola continua a tributare omaggi commoventi alla memoria di Rocco Commisso . Nel pomeriggio è stato il turno di Emma Severini , centrocampista della Fiorentina Femminile, che ha voluto onorare la figura del Presidente nel modo più bello possibile: con un gol e una dedica che arriva dritta al cuore.

Dopo aver trovato la via della rete, la calciatrice ha mostrato una maglia speciale dedicata proprio al patron scomparso. Attraverso una storia Instagram, un'ora fa, la Severini ha poi ribadito il suo pensiero con parole cariche di gratitudine: "Grazie Rocco, per averci dato una casa, una visione e dei valori. Questo è ciò che resta e resterà per sempre nel cuore di Firenze. Oggi siamo più soli, ma più ricchi per tutto ciò che ci ha lasciato".