Quarta su Commisso: “Dispiace non averti visto gioire insieme alla tua Fiorentina”

Nel giorno della scomparsa di Rocco Commisso, il mondo viola si stringe in un abbraccio collettivo per ricordare la figura del patron italo-americano. Tra i tanti messaggi di cordoglio, non è mancato quello di Lucas Martinez Quarta, per anni colonna della difesa della Fiorentina e profondamente legato all'ambiente viola.
Il toccante addio di Lucas Martinez Quarta a Rocco Commisso
Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il "Chino" ha voluto rendere omaggio a Commisso con una foto che li ritrae insieme, sorridenti, a testimonianza del rapporto umano che il presidente riusciva a instaurare con i suoi calciatori.
Il difensore argentino ha accompagnato lo scatto con un messaggio semplice ma carico di emozione: "Riposa in pace presidente. Grazie di tutto, è stato un piacere conoscerti. Dispiace non averti visto gioire insieme alla tua Fiorentina. Il tuo legame resterà per sempre."
