Bologna-Fiorentina, domenica ore 15: dove vederla in tv e streaming

Dopo la vittoria agguantata in extremis contro la Cremonese e i pari in extremis contro Lazio e Milan, la Fiorentina punta a ottenere altri risultati utili in campionato. I viola saranno di scena domenica alle 15.00 al Dall'Ara per sfidare il Bologna dell'ex Vincenzo Italiano, reduce dal ritorno alla vittoria dopo 54 giorni contro il Verona nel recupero della 16° giornata. Scopriamo dove è possibile vederla in tv e streaming.