Dopo la vittoria agguantata in extremis contro la Cremonese e i pari in extremis contro Lazio e Milan, la Fiorentina punta a ottenere altri risultati utili in campionato. I viola saranno di scena domenica alle 15.00 al Dall'Ara per sfidare il Bologna dell'ex Vincenzo Italiano, reduce dal ritorno alla vittoria dopo 54 giorni contro il Verona nel recupero della 16° giornata. Scopriamo dove è possibile vederla in tv e streaming.
il palinsesto
Bologna-Fiorentina, domenica ore 15: dove vederla in tv e streaming
Le info utili per seguire il derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina
Dove seguirla in Tv e radio—
|Domenica 18 gennaio, ore 15.00
|Stadio Dall'Ara, Bologna
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Giustiniani-Giaccherini
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
