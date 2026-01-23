Così Massimo Orlando a Lady Radio riguardo ad uno dei nomi più chiacchierati del momento in casa viola, ossia Luca Ranieri:
Orlando: “Ranieri? Ringrazi di essere stato capitano per un anno, giusto andar via”
L'ex centrocampista gigliato commenta il momento del difensore viola
Non sono severo con Luca Ranieri, lo ritengo un giocatore normalissimo che tiene molto alla maglia della Fiorentina. Anche e soprattutto per questo, dopo aver perso la fascia di capitano, credo sia giusto che cambi squadra, dove poter trovare nuove soddisfazioni. Non ha fatto niente di male, credo sia solo frustrato per aver perso i gradi di capitano e pure la titolarità. Deve solo ringraziare Dio per essere stato capitano della Fiorentina per un anno.
