Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv “Commisso è stato fenomenale con il Viola Park. Fiorentina? Si sta rialzando”

news viola

“Commisso è stato fenomenale con il Viola Park. Fiorentina? Si sta rialzando”

“Commisso è stato fenomenale con il Viola Park. Fiorentina? Si sta rialzando” - immagine 1
Le parole dell'ex giornalista de La Nazione
Redazione VN

Alessandro Fiesoli, ex giornalista della Nazione, ha parlato della Fiorentina. Ecco le sue parole a "30° Minuto" di Italia 7:

Commisso aveva ragione sul Franchi, l'unica pecca è stata non affidarsi a una figura che conosce bene il calcio. Il Viola Park? Commisso ci ha fatto un grande regalo. In questo, Rocco Commisso è stato fenomenale. Io di centri sportivi ne ho visti tanti, quelli della Fiorentina è fantastico. La Fiorentina? Nelle ultime 3-4 partite si è risvegliata, prima ci aveva messo in una condizione di disagio. Ci sono stati mesi davvero deprimenti. Adesso i giocatori sono molto più motivati.

Leggi anche
Match Analyst: “Così cambia la Fiorentina con il mercato di gennaio”
30° minuto, segui la diretta su Violanews dalle 19:30. L’ospite di oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA