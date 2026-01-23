“Commisso è stato fenomenale con il Viola Park. Fiorentina? Si sta rialzando”

Alessandro Fiesoli, ex giornalista della Nazione, ha parlato della Fiorentina. Ecco le sue parole a "30° Minuto" di Italia 7:
Commisso aveva ragione sul Franchi, l'unica pecca è stata non affidarsi a una figura che conosce bene il calcio. Il Viola Park? Commisso ci ha fatto un grande regalo. In questo, Rocco Commisso è stato fenomenale. Io di centri sportivi ne ho visti tanti, quelli della Fiorentina è fantastico. La Fiorentina? Nelle ultime 3-4 partite si è risvegliata, prima ci aveva messo in una condizione di disagio. Ci sono stati mesi davvero deprimenti. Adesso i giocatori sono molto più motivati.
