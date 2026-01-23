Michele Tossani, match analyst, ha parlato della formazione della Fiorentina con il mercato aperto. Ecco le sue parole al Penstaport di Radio Bruno:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Match Analyst: “Così cambia la Fiorentina con il mercato di gennaio”
news viola
Match Analyst: “Così cambia la Fiorentina con il mercato di gennaio”
Le parole dell'esperto
Dare un modulo è utile, a volte gli allenatori esagerano quando dicono che non ci sono moduli. Parisi a destra è una soluzione che ha funzionato, riuscendo a dare equilibrio alla squadra. Così facendo la Fiorentina attacca avendo comunque un difensore in più. Senza di lui qualcosa cambierà sicuramente. Sono arrivati giocatori che possono fare il lavoro sporco, adesso la Fiorentina non si spacca più in due come quando c'era in Pioli. Vanoli cerca la verticalità e con un centrocampista in più, i giocatori hanno una soluzione in più. Esterni? A inizio anno servivano ruoli diversi, solo dopo ci siamo accorti che questa squadra doveva fare un altro tipo di calcio. Detto che alcune lacune si vedevano già a settembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA