Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Match Analyst: “Così cambia la Fiorentina con il mercato di gennaio”

news viola

Match Analyst: “Così cambia la Fiorentina con il mercato di gennaio”

Harrison, Fabbian
Le parole dell'esperto
Redazione VN

Michele Tossani, match analyst, ha parlato della formazione della Fiorentina con il mercato aperto. Ecco le sue parole al Penstaport di Radio Bruno:

Dare un modulo è utile, a volte gli allenatori esagerano quando dicono che non ci sono moduli. Parisi a destra è una soluzione che ha funzionato, riuscendo a dare equilibrio alla squadra. Così facendo la Fiorentina attacca avendo comunque un difensore in più. Senza di lui qualcosa cambierà sicuramente. Sono arrivati giocatori che possono fare il lavoro sporco, adesso la Fiorentina non si spacca più in due come quando c'era in Pioli. Vanoli cerca la verticalità e con un centrocampista in più, i giocatori hanno una soluzione in più. Esterni? A inizio anno servivano ruoli diversi, solo dopo ci siamo accorti che questa squadra doveva fare un altro tipo di calcio. Detto che alcune lacune si vedevano già a settembre.

Leggi anche
30° minuto, segui la diretta su Violanews dalle 19:30. L’ospite di oggi
Bocci: “Tra Kean e Piccoli categorie di differenza. Alla Fiorentina serve Frendrup”

© RIPRODUZIONE RISERVATA