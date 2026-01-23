Bocci: “Tra Kean e Piccoli categorie di differenza. Alla Fiorentina serve Frendrup”

Alessandro Bocci, noto giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:
La Fiorentina è condannata a una serie di spareggi. Quello col Cagliari è uno scontro diretto e menomale. Un mese fa la squadra non sembrava in grado di lottare nemmeno per la salvezza. Per adesso la Fiorentina ha perso gli ultimi 2 scontri diretti in casa contro Lecce e Verona. Parisi? Questo infortunio, dopo l'invenzione di Vanoli nel farlo giocare alto a destra, non ci voleva. Quello di Kean pesa molto di più, senza Dzeko siamo cortissimi davanti. Piccoli? Tra lui e Kean ci sono ancora categorie di differenza. Spero che il gol di Bologna, dove ha lottato molto, l'abbiamo sbloccato. Società? Oggi la squadra deve pensare al campionato e alla salvezza, si deve isolare. Cosa farà Catherine non si capirò domani, ma credo che per adesso si andrà avanti così. Poi nei prossimi mesi conteranno i fatti, non è facile gestire una società stando in America. Non so cosa faranno, magari Paratici farà come Marotta all'Inter. Non solo, serviranno dei mesi per decidere. Anche perché servirà sapere se la Fiorentina si salverà e cosa succederà con il Franchi. Mercato? Se cedi Ranieri, servono 2 centrali. E poi serve un vice Fagioli, se non trattieni Nicolussi Caviglia. Alla Fiorentina manca un giocatore come Frendrup, con lui soffri meno.
