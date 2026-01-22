Dopo la grandissima vittoria al Dall'Ara, la Fiorentina gurada al campionato con un entusiasmo tutto nuovo. Sabato 24 gennaio sarà di scena al Franchi il Cagliari, nel rematch della prima giornata di campionato, quando le due squadre pareggiarono per 1 a 1. Occhio ai rossoblù di Pisacane, che sono reduci da una grande vittoria per 1 a 0 contro la Juventus. Per i viola sarà una partita fondamentale: ecco dove vederla in tv e streaming.