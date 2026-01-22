Dopo la grandissima vittoria al Dall'Ara, la Fiorentina gurada al campionato con un entusiasmo tutto nuovo. Sabato 24 gennaio sarà di scena al Franchi il Cagliari, nel rematch della prima giornata di campionato, quando le due squadre pareggiarono per 1 a 1. Occhio ai rossoblù di Pisacane, che sono reduci da una grande vittoria per 1 a 0 contro la Juventus. Per i viola sarà una partita fondamentale: ecco dove vederla in tv e streaming.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Fiorentina-Cagliari, sabato ore 18:00. Dove vederla in tv e streaming
news viola
Fiorentina-Cagliari, sabato ore 18:00. Dove vederla in tv e streaming
Tutte le info sul prossimo match di campionato
Dove seguirla in Tv e radio—
|Sabato 24 gennaio, ore 18.00
|Stadio Franchi, Firenze
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Testoni- Brocchi
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
© RIPRODUZIONE RISERVATA