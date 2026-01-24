Rastelli: “Cagliari difficile da battere. Piccoli? Il perché delle difficoltà”

L'ex allenatore del Cagliari, Massimo Rastelli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio in vista della sfida contro la Fiorentina:
Il Cagliari arriva in grande forma a Firenze, riesce a mettere in difficoltà tutte le squadre che affronta. E' una squadra umile, con giocatori che si aiutano tra loro. La squadra è molto organizzata soprattutto nella fase di non possesso, con un blocco basso. E' difficile per gli avversari riuscire a trovare gli spazi per fargli male, non sono una squadra facile da battere.
Sulla Fiorentina—
Nessuno si aspettava un inizio così drammatico. Dall'esterno è difficile capire le cause, noto più che altro difficoltà mentali. Può aver influito l’addio in estate di Palladino che aveva fatto molto bene a Firenze. Con Pioli non è scattata la scintilla, il tecnico non è riuscito a farsi comprendere. Vanoli al suo arrivo ha dovuto risolvere tante cose: con il cambio di sistema di gioco c'è stata la svolta.
Piccoli—
Non è facile essere il giocatore più pagato della storia di un club, soprattutto se devi entrare in un sistema in cui hai davanti il capocannoniere della scorsa Serie A. Giocando con una sola punta e con Kean che fa tutti i 90', Piccoli ha avuto poco spazio. Non dimentichiamoci poi che cambiare maglia non è mai una cosa semplice, soprattutto quando questa pesa di più.
