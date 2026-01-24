Da Cagliari: “Ecco il tallone d’Achille dei rossoblù. Potrebbe recuperare Zappa”

Luca Di Leonardo, giornalista di Tutto Cagliari, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per commentare il momento del Cagliari che oggi affronterà la Fiorentina al Franchi:
Le ultime di formazione da Cagliari
Contro la Juventus il Cagliari ha sfruttato l'unica occasione. Tanti giovani, un allenatore debuttante, ci può stare la mancanza di continuità. Il Cagliari è alti e bassi, non si sa mai che partita farà. Rispetto allo scorso anno il Cagliari gioca meglio con le big che con le dirette concorrenti. Il tallone d'Achille sono gli errori di lettura. Piccoli? E' un giocatore che voleva trovare un'altra soluzione. Lo scorso anno ha fatto benissimo, era il riferimento di Nicola. Mi aspetto il gol dell'ex. Mina è un leader sia in campo che fuori.
Formazione—
Potrebbe recuperare Zappa, quindi difesa a quattro. Il centrocampo con Adopo, Gaetano e Mazzitelli. Non è mai facile azzeccare gli 11 di Pisacane. Anche chi non parte dal primo minuto deve fare la differenza.
Nicolussi Caviglia—
Si è raffreddata la pista. Il Venezia ha pressing dal punto di vista del costo e non ha accettato l'offerta del Cagliari. I rossoblù ha riportato giocatori pronti che conoscevano l'ambiente: Dossena e Sulemana. Il rischio è quello di prendere un giocatore che possa "minare" lo spogliatoio.
