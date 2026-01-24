Il giornalista Riccardo Galli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in vista del match contro il Cagliari all'Artemio Franchi:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli: “Scontri diretti la chiave per salvarsi. Al posto di Parisi? Vi dico”
news viola
R. Galli: “Scontri diretti la chiave per salvarsi. Al posto di Parisi? Vi dico”
Riccardo Galli ha analizzato il momento della Fiorentina a poche ore dalla sfida con il Cagliari
Sarebbe decisiva una vittoria. Tuitti abbiamo voglia di vedere la Fiorentina sopra la linea di galleggiamento della zona retrocessione. La Fiorentina ha lasciato tanti scontri diretti per strada e adesso devono diventare la chiave della salvezza. Anche per tirare giù qualche altra squadra. Il Parma, il Lecce, lo stesso Cagliari hanno avuto stagioni di alti e bassi e questo è il qualcosa in più che hanno avuto rispetto alla Fiorentina. La Fiorentina deve darsi continuità che la porta ad essere una squadra superiore.
Chi al posto di Parisi—
Solomon e Harrison sono due dei nuovi. Gli esterni sono questi. Se Vanoli è molto attento nelle valutazioni e in quello che serve alla Fiorentina dico Solomon, ma tra poco lo sapremo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA