Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli: “Scontri diretti la chiave per salvarsi. Al posto di Parisi? Vi dico”

news viola

R. Galli: “Scontri diretti la chiave per salvarsi. Al posto di Parisi? Vi dico”

R. Galli: “Scontri diretti la chiave per salvarsi. Al posto di Parisi? Vi dico” - immagine 1
Riccardo Galli ha analizzato il momento della Fiorentina a poche ore dalla sfida con il Cagliari
Redazione VN

Il giornalista Riccardo Galli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in vista del match contro il Cagliari all'Artemio Franchi:

Sarebbe decisiva una vittoria. Tuitti abbiamo voglia di vedere la Fiorentina sopra la linea di galleggiamento della zona retrocessione. La Fiorentina ha lasciato tanti scontri diretti per strada e adesso devono diventare la chiave della salvezza. Anche per tirare giù qualche altra squadra. Il Parma, il Lecce, lo stesso Cagliari hanno avuto stagioni di alti e bassi e questo è il qualcosa in più che hanno avuto rispetto alla Fiorentina. La Fiorentina deve darsi continuità che la porta ad essere una squadra superiore.

Chi al posto di Parisi

—  

Solomon e Harrison sono due dei nuovi. Gli esterni sono questi. Se Vanoli è molto attento nelle valutazioni e in quello che serve alla Fiorentina dico Solomon, ma tra poco lo sapremo.

Leggi anche
Baldini: “La Fiorentina ha voltato pagina. Diamo i meriti a Pioli per Fagioli”
Flachi: “Piccoli non deve farsi innervosire da Mina. Fagioli? E’ determinante”

© RIPRODUZIONE RISERVATA