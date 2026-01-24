L'ex viola Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:
Flachi: “Piccoli non deve farsi innervosire da Mina. Fagioli? E’ determinante”
Francesco Flachi sulla sfida della Fiorentina contro il Cagliari
La Fiorentina deve trovare continuità. A Bologna ha fatto una grande partita ed è la giusta strada per uscire da questa situazione perché le squadre sono tutte lì. Il mercato e i nuovi ti possono dare entusiasmo, una spinta in più. Parisi out?In questo momento proverei a giocare in avanti perché la squadra sta bene. Proverei a giocare a tre punti, hai più soluzioni. C'è bisogno di un centrale anche per far rifiatare Comuzzo e Pongracic.
Piccoli-Mina—
Mina è un giocatore particolare. Se non arriva con la qualità arriva con altre situazioni. Piccoli deve essere bravo nella gestione, non deve farsi innervosire: il nervosismo porta via la concentrazione. Lo conosce, saprà come gestire la situazione.
Cagliari—
Grazie alla vittoria contro la Juventus arriva con un'altra testa, con più tranquillità, ma non è da sottovalutare. E' una buona squadra, ha giovani importanti.
Fagioli—
Ha cambiato anche l'atteggiamento. Giocando a testa alta ha più possibilità, più giocate. Ora sta bene mentalmente, sente la fiducia. Può azzardare anche a fare la giocata verticale. Si vede che sta bene, è un giocatore determinante. Ti da equilibrio alla squadra, lo vedi ovunque, è molto partecipe.
