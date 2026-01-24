Baldini: “La Fiorentina ha voltato pagina. Diamo i meriti a Pioli per Fagioli”

Viola News
Il commento di Enzo Baldini a Radio Bruno
Enzo Baldini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:

E' una partita atipica, unica. Sono curioso di vedere come reagirà la squadra e si comporterà il pubblico. Un mese fa sarebbe stata una partita impari, ma è un'altra Fiorentina. Ha voltato pagina: prima era una squadra fantasma, ora è squadra. Il merito? Il lavoro di Vanoli si vede, ora si vede anche il gioco. L'arrivo di Paratici credo sia stato uno stimolo.

Fagioli

—  

Ci sono giocatori determinati, primo fra tutti Fagioli. Ha merio anche Pioli, è questo il suo ruolo. Vanoli è stato bravo a convincere il giocatore. Farà molto comodo anche alla Nazionale, è uno dei migliori centrocampisti. Grazie a lui anche il resto dei compagni si trovano bene. Da settembre a dicembre non lo abbiamo visto, ma ora ha in mano le chiavi del centrocampo viola.

