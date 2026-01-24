Baldini: “La Fiorentina ha voltato pagina. Diamo i meriti a Pioli per Fagioli”

Enzo Baldini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
E' una partita atipica, unica. Sono curioso di vedere come reagirà la squadra e si comporterà il pubblico. Un mese fa sarebbe stata una partita impari, ma è un'altra Fiorentina. Ha voltato pagina: prima era una squadra fantasma, ora è squadra. Il merito? Il lavoro di Vanoli si vede, ora si vede anche il gioco. L'arrivo di Paratici credo sia stato uno stimolo.
Ci sono giocatori determinati, primo fra tutti Fagioli. Ha merio anche Pioli, è questo il suo ruolo. Vanoli è stato bravo a convincere il giocatore. Farà molto comodo anche alla Nazionale, è uno dei migliori centrocampisti. Grazie a lui anche il resto dei compagni si trovano bene. Da settembre a dicembre non lo abbiamo visto, ma ora ha in mano le chiavi del centrocampo viola.
