Dodò: “Mi rivedo tanto in Palestra, ne ho parlato con Fabbian”

Dodò, terzino brasiliano della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Cagliari nella 22esima giornata di campionato:
La settimana è stata difficile, in meno di due anni abbiamo perso due persone importanti per la società e per Firenze. Oggi dobbiamo dare continuità alla vittoria col Bologna, il Cagliari viene da una serie positiva e ha battuto la Juventus, ma noi siamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo approfittarne. Prima mancava un po' di serenità, lavoriamo con Vanoli per alzare il livello e le prestazioni. Palestra? Mi rivedo molto in lui, quando avevo la sua età ero simile, non arrivava mai la stanchezza. Fabbian lo conosce, ci ho parlato, spero che dall'altra parte lo contengano bene.
